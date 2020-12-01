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Новости погоды


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В Москву вернется настоящая декабрьская погода


ИА "Метеоновости" / 13:21 Четверг, 17 декабря

  В начале текущей недели ситуация в атмосфере кардинально поменялась: блокирующий антициклон ушел на восток, атмосферные фронты с запада со снегопадами успешно добирались до столичного региона, атмосферное давление немного понизилось, а температура воздуха добралась до оттепели. Но ненадолго.

В ближайшие дни атмосферное давление в Москве и Подмосковье снова станет расти, вблизи Москвы вновь обоснуется антициклон, заметных снегопадов не предвидится, по ночам опять вернутся небольшие морозы, и днем в основном "слабый минус".

Предстоящей ночью в Москве станет подмораживать, температура от 0 до -2 градусов, по области от 0 до -5 градусов. Местами пройдет слабый снег. Такая же температура ожидается и в дневные часы на фоне роста атмосферного давления. После оттепели такие условия грозят гололедицы на дорогах и ростом сосулек на крышах.

В ночь на 19 декабря температура в Москве понизится до -3..-5 градусов, по области до 8 градусов мороза. Влияние атмосферного фронта с запада проявится более заметно в ночные часы в западной половине Подмосковья и в Москве, пройдет небольшой снег. Днем в Москве -1..-3 градуса, по области до -4 градусов.

В воскресенье атмосферное давление в Москве продолжит расти, столичный регион окажется на северо-западной периферии антициклона с центром над Средним Поволжьем. Местами не исключен и небольшой снежок. Фон температуры существенно не измениться. / meteonovosti.ru /
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