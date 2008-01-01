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Где самые высокие сугробы в Подмосковье?

ИА "Метеоновости" / 13:27 Четверг, 17 декабря



На западе Московской области стоят самые высокие сугробы, в Можайске высота снега составляет 17 см, хотя за минувшую ночь они подросли всего на 1 см.



Больше всего снега выпало за ночь 17 декабря при прохождении активного атмосферного фронта с северо-запада на севере и северо-западе Подмосковья. В эквиваленте жидкой воды количество осадков составило 3 мм, соответственно это дало прирост снега до 3 см. В Клину и Волоколамске сугробы подросли до 13 см. Совсем небольшой прирост снега отмечался на юге и юго-востоке Подмосковья. Там выпало менее 1 см снега. В Кашире высота снега составляет всего 4 см, в Коломне 5 см. / meteonovosti.ru /



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