Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
17 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Где самые высокие сугробы в Подмосковье?


ИА "Метеоновости" / 13:27 Четверг, 17 декабря

  На западе Московской области стоят самые высокие сугробы, в Можайске высота снега составляет 17 см, хотя за минувшую ночь они подросли всего на 1 см.

Больше всего снега выпало за ночь 17 декабря при прохождении активного атмосферного фронта с северо-запада на севере и северо-западе Подмосковья. В эквиваленте жидкой воды количество осадков составило 3 мм, соответственно это дало прирост снега до 3 см. В Клину и Волоколамске сугробы подросли до 13 см. Совсем небольшой прирост снега отмечался на юге и юго-востоке Подмосковья. Там выпало менее 1 см снега. В Кашире высота снега составляет всего 4 см, в Коломне 5 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Чт.
17 дек.
+2
Пт.
18 дек.
-1
Сб.
19 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Алис-Спрингс		 -50
Оймякон

некомфортное место: Уэлен
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100