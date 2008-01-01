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"Декабрьские окна" в Крыму захлопнулись

ИА "Метеоновости" / 15:12 Четверг, 17 декабря



Начало второй декады декабря в Крыму выдалось аномально теплым. В субботу, 12 декабря, в ряде населенных пунктов Крыма температура установила новые суточные рекорды.



Ветры южных направлений поставляли теплый воздух из районов Малой Азии. В дневные часы воздух прогревается до 15..17 градусов.



Средняя за сутки температура воздуха оказалась выше нормы на 5-8 градусов. И такая внушительная положительная аномалия держалась в Крыму в течение 4 дней.



Однако такая аномально теплая погода в декабре в Крыму вовсе не исключительный случай. Бывали деньки в иные годы и "пожарче". 10 декабря 1960 года в Симферополе температура повысилась до 21,2 градуса, в Ялте 14 декабря 1957 года воздух прогрелся до рекордных 21,1 градуса. Эти высоты остались непокоренными.



К середине текущего месяца среднесуточная температура на Крымском полуострове вернулась в норму, а в воскресенье, 20 декабря, она ожидается уже на 1-2 градуса ниже характерной для конца второй декады декабря. Причем, грядущие выходные покажутся крайне не комфортными по сравнению с предыдущими, когда в Крыму вовсю распахнулись "декабрьские окна" с очень теплой, фактически апрельско-майской погодой.



В предстоящие выходные дни ожидаются осадки, дождь вперемешку с мокрым снегом, причем даже на Южном берегу Крыма. И новая неделя также обещает начаться с сырой, некомфортной погоды в сопровождении пронизывающих холодных северо-восточных ветров. Над южными районами Европейской России расположится высотный циклон с центром вблизи Крымского полуострова. / meteonovosti.ru /



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