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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:08 Пятница, 18 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

В конце рабочей недели характер погоды начнет меняться, будет расти атмосферное давление. Однако, содержание кислорода в воздухе будет низким. Поэтому вероятность развития метеопатических реакций и возможность ухудшения состояния метеозависимых людей с хронической кислородной недостаточностью остается высокой. Медикаментозная поддержка, дыхательная гимнастика - могут снизить эти неблагоприятные влияния погоды. / meteonovosti.ru /
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