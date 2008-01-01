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Новости погоды


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В Тверской области самые высокие сугробы


ИА "Метеоновости" / 09:35 Пятница, 18 декабря

  Тверская область вышла на первые позиции в Центральном округе по накоплению снега, особенно ее северные и северо-восточные районы. Существенный прирост снега отмечается с начала текущей недели. Прошло уже два заметных снегопада. С понедельника местами сугробы подросли на 5-8 см. 18 и 19 декабря пройдет еще парочка атмосферных фронтов со снегом и мокрым снегом.



На северо-востоке Тверской области стоят самые высокие сугробы, высота снега там уже более 20 см, местами на границе с Ярославской областью высота снега составляет 24 см. Такие сугробы на территории Центрального округа отмечаются еще только на севере Ярославской области.

Из-за оттепелей, которые местами уже отмечаются в дневные часы, в конце недели снег осядет и уплотнится, высота снега немного уменьшится. / meteonovosti.ru /
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