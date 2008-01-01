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Настоящий зимний weekend на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 09:45 Пятница, 18 декабря



Обширная территория, от Иркутска до Новосибирска, будет находиться в теплом секторе циклона с центром в районе Норильска. Поступление тепла обеспечат юго-западные потоки.



В субботу, 19 декабря, без существенных осадков, ночью -8..-13 градусов, в горах : -15..-20. Днем столбик термометра будет показывать непривычную для декабря температуру: -3..-8, в горах и предгорьях +1..-4. Прекрасная погода для отдыха на горнолыжном курорте Шерегеш!



В воскресенье, 20 декабря, на юг Западной Сибири придет холодный фронт, который принесет снег, ветер, метели. 20 декабря, в течение суток -8..-13 градусов., только местами будет относительно тепло -3..-8.



21 декабря в день Зимнего солнцестояния, погода в Сибири изменится: воздушные потоки сменятся на северо-западные, и существенно похолодает: ночью -15..-20 градусов, местами до -27. Днем -10.. -15градусов, с дальнейшим понижением. / meteonovosti.ru /



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