Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
18 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Настоящий зимний weekend на юге Сибири


ИА "Метеоновости" / 09:45 Пятница, 18 декабря

  Обширная территория, от Иркутска до Новосибирска, будет находиться в теплом секторе циклона с центром в районе Норильска. Поступление тепла обеспечат юго-западные потоки.

В субботу, 19 декабря, без существенных осадков, ночью -8..-13 градусов, в горах : -15..-20. Днем столбик термометра будет показывать непривычную для декабря температуру: -3..-8, в горах и предгорьях +1..-4. Прекрасная погода для отдыха на горнолыжном курорте Шерегеш!

В воскресенье, 20 декабря, на юг Западной Сибири придет холодный фронт, который принесет снег, ветер, метели. 20 декабря, в течение суток -8..-13 градусов., только местами будет относительно тепло -3..-8.

21 декабря в день Зимнего солнцестояния, погода в Сибири изменится: воздушные потоки сменятся на северо-западные, и существенно похолодает: ночью -15..-20 градусов, местами до -27. Днем -10.. -15градусов, с дальнейшим понижением. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
0
Пт.
18 дек.
0
Сб.
19 дек.
-3
Вс.
20 дек.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Алис-Спрингс		 -49
Хабардино

некомфортное место: Карасу
комфортное место: Гаруя

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100