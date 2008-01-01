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Теплые выходные в Санкт-Петербурге

ИА "Метеоновости" / 09:49 Пятница, 18 декабря



зима сдалась и уступила оттепельной погоде. Волну теплого и влажного воздуха в Ленинградскую область принес проследовавший на восток атлантический циклон.



Осадки в Санкт-Петербурге выпадали мокрым снегом и моросью, декабрьская статистики влаги пополнилась на 4 мм. Ночью по области немного подмораживало, что стало причиной гололедицы на дорогах. Небольшой снежный покров в Северной столице еще держится, но в связи с настойчивым "плюсом" находится на грани исчезновения.



Выходные не обещают морозных перемен - функция поставщика тепла переходит к обширному циклону над Атлантикой. Осадки также включены в программу уик-энда: в ночь с пятницы на субботу ожидается мокрый снег, возможен переход осадков в жидкую фазу, местами не исключается слабый гололед. В воскресенье существенных осадков не ожидается, ветер юго-западный, умеренный. Температура на оба дня: ночью около нуля, днем +1..+4. / meteonovosti.ru /



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