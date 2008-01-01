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Оттепель "подъела" снежный покров в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 10:18 Пятница, 18 декабря



Средняя суточная температура за 17 декабря оказалась положительной, на ВДНХ +0,5 градуса. И ночью 18 декабря оттепель в столице удерживалась.



Теплая погода привела к уплотнению и частичному таянию снега. Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 1-6 см. К утру 18 декабря на ВДНХ и в Тушине снега осталось 8 см, на Балчуге 5 см, в МГУ 13 см.



В Подмосковье после оттепели снега осталось: в Кашире 2 см, в Волоколамске 12 см. / meteonovosti.ru /



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