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В Тихом океане действуют два тропических циклона

ИА "Метеоновости" / 12:49 Пятница, 18 декабря



Сезон тихоокеанских тайфунов продолжается. На 18 декабря в акватории Тихого океана действуют два тропических циклона. Один из них, "YASA" зародился в Тихом океане близ Новых Гебридских островов, шторм движется в направлении островов Тонга. Для Фиджи ураган стал разрушительным. На острова обрушились сильные ливни, ураганный ветер в порывах усиливался до 75 м/с! Это соответствует пятой категории опасности по шкале Саффира-Симпсона. Правительство подсчитывает ущерб от стихии, и он немалый: ветром валило деревья, разрушены десятки домов, перекрыты и повреждены дороги. Сильные ливни стали причиной разрушительных наводнений. Сообщается о двух погибших. В настоящее время ураган ослабел до второй категории, но проливные дожди по-прежнему угрожают островам Фиджи и Тонга.



В Тасмановом море действует более спокойный циклон "ZAZU", который не представляет угрозы для побережья. С ним могут быть связаны только сильные дожди и порывистый ветер, которые пройдут без последствий. / meteonovosti.ru /



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