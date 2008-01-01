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Новости погоды


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Циклон хозяйничает в Сибири


ИА "Метеоновости" / 14:02 Пятница, 18 декабря

  Очередной циклон с Северной Атлантики добрался до северных районов Сибири. Атмосферные фронты его дотягиваются и до юга Сибири. Но на юге сильных осадков нет, зато ветрено. Ветер на границе антициклона и циклона усиливается в порывах до 20-25 м/с. В центральных районах Красноярского края идет снег, местами сильный. 17 и ночью 18 декабря количество выпавших осадков достигло 11 мм. После такого обильного снегопада снеговые "шапки" вырастают на 10-12 см.

19 декабря атмосферное давление в центральных районах Красноярского края начнет расти, а температура воздуха немного понизится: ночью на севере -25..-30, днем -22..-27, на юге в ночные часы -10..-15 градусов, днем -8..-13, местами до -15. Пройдет снег от небольшого до умеренного, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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