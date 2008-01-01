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Осадки на Сахалине бьют рекорды

ИА "Метеоновости" / 14:19 Пятница, 18 декабря



Сахалин вновь оказался в зоне действия циклона и его атмосферных фронтов. 16 и 17 декабря здесь шел снег, усиливался ветер, поднимались метели. 17 и ночью 18 декабря ветер в порывах усиливался до 23 м/с. Сильные осадки прошли в регионе 16 и 17 декабря. В Александровске-Сахалинском были обновлены данные о рекордных осадках. 16 декабря количество осадков достигло 16 мм, 17 декабря - 15 мм. Оба значения оказались выше соответствующих максимумов. Для обоих дней максимальным являлось количество осадков 14 мм. Только в 2007 году столько осадков выпало 16 декабря, а в 2009 году - 17 декабря.



19 декабря влияние циклона ослабеет. На Сахалине ожидается снег от небольшого до умеренного и порывистый ветер, до 15-20 м/с на побережье. / meteonovosti.ru /



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