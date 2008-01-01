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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:37 Суббота, 19 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. При облачной погоде ожидается небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -4..-1 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погода в столичном мегаполисе сохранится неустойчивая, с ощутимыми колебаниями метеопараметров. В этот день ожидается неблагоприятное сочетание многих факторов: температура воздуха существенно выше климатической нормы, колебания атмосферного давления на повышенном фоне, высокая влажность и пониженное содержание кислорода в воздухе, геомагнитный фон слабо возмущенный.

По медицинской оценке - это биотропные погодные условия, которые оказывают на организм дополнительную нагрузку. В группе риска как метеочувствительные люди, имеющие проблемы со здоровьем, с больными суставами, с заболеваниями органов дыхания, с неустойчивыми сосудистыми реакциями, так и практически здоровые и не метеозависимые люди. Влажно-прохладные условия также повышают вероятность роста острых простудных и респираторных заболеваний.

Метеозависимым и больным людям рекомендуется отнестись более внимательно к своему самочувствию, при первых симптомах недомогания следует принимать назначенные врачом лекарства, избегать переохлаждения.

Геомагнитный фон 19 декабря прогнозируется слабо возмущенный. / meteonovosti.ru /
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