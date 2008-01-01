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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:06 Суббота, 19 декабря



В столичном регионе зима продолжается. После оттепели вновь вернулись морозы, но довольно легкие. Температура воздуха по-прежнему выше привычных значений на 3-4 градуса. Днем 19 декабря термометры покажут -1..-3 градуса. Но до температурного максиму еще очень далеко. Ведь температурный максимум, +6,5 градуса, состоялся в прошлом, 2019 году. Еще дальше ночная температура воздуха стоит от минимальной: в ранние утренние часы 19 декабря 1994 года воздух остыл до -26,5 градуса. Случались в этот день сильные снегопады и метели. Метель наблюдалась в 1966 году, а ливневой снег - в 1973 году.



В прошлом, 2019 году, температура воздуха превысила норму на 11,1 градуса. Состоялся температурный максимум. Но он пришелся на вечерние часы. А днем было 4,8 градуса. Да и ночью выдалась теплой, 4,5 градуса - и это минимальная температура. Осадков в городе не было, как не осталось и снега. / meteonovosti.ru /



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