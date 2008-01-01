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Никольский снегопад в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:19 Суббота, 19 декабря



В старину день Николая-чудотворства, 19 декабря, связывали с усилением морозов. Последний раз значимый мороз в Москве наблюдался в 1994 году, минимальная температура составила -26,5 градуса. А значимый снегопад в этот день в текущем столетии отмечался лишь однажды, в 2012 году за сутки выпало 6 мм осадков, в виде мокрого снега.



Сегодняшний день запомнится не морозом, а снежком. Утром к Москве подошел теплый атмосферный фронт, к 9 часам в столице выпал около 1 мм осадков, и прирост снега в среднем по Москве составил 1 см. Больше снега нападало в Зеленограде, до 2 см, а на восток столицы снегопад чуть запоздал, и снега выпало менее 0,5 см.



Выпавший снег приукрасил столицу, и немного, но увеличил высоту снежного покрова. На Балчуге она составляет 6 см, на ВДНХ 9 см, в Тушине 10 см, в МГУ 12см. / meteonovosti.ru /



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