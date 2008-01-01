

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Северном полушарии сезон тропических циклонов продолжается

ИА "Метеоновости" / 11:33 Суббота, 19 декабря



Традиционно, в это время года, на северо-западе Тихого океана сезон тропических циклонов сходит на нет. Но бывает и по-другому. Вот и накануне, 18 декабря в 15 часов по московскому времени сформировалась тропическая депрессия. Давление составляло 1004 гПа, а ветер вблизи центра составляла 15 с порывами до 23 м/с.



По предварительным расчетам, тропическая депрессия достигнет стадии тропического шторма, а значит, получит и имя 20 декабря. Давление в центре понизится до 1000 гПа, скорость ветра усилится до 18 с порывами до 25 м/с, продвигаться будет на запад-северо-запад со скоростью 25 м/с.



Но просуществует он не долго и 24 декабря в 9 часов по московскому времени он вновь станет тропической депрессией. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



