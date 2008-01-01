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Новости погоды


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На северо-западе Казахстана рекордный снегопад


ИА "Метеоновости" / 12:17 Суббота, 19 декабря

  18 декабря над северо-западом Казахстана на фронтальной волне сформировался частный циклон, который оказался щедрым на снег. В Актобе ( бывший Актюбинск) сильный снег лепил первую половину дня, и лишь к вечеру стал ослабевать. За сутки выпало 14 мм осадков, что стало новым суточным рекордом для этого города. Прежний составлял 8.0 мм и принадлежал 199 и 2015 году. В результате снегопада высота снега здесь достигла 24 см. Температура воздуха в течение суток удерживалась на уровне -5 градусов.

Днем 19 декабря регион оказался в зоне холодного фронта, температура воздуха начала быстро понижаться. За сутки здесь похолодает более чем на 10 градусов. 20 декабря морозы на северо-западе Казахстана усилятся до -17..-20 градусов. / meteonovosti.ru /
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