

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе Казахстана рекордный снегопад

ИА "Метеоновости" / 12:17 Суббота, 19 декабря



18 декабря над северо-западом Казахстана на фронтальной волне сформировался частный циклон, который оказался щедрым на снег. В Актобе ( бывший Актюбинск) сильный снег лепил первую половину дня, и лишь к вечеру стал ослабевать. За сутки выпало 14 мм осадков, что стало новым суточным рекордом для этого города. Прежний составлял 8.0 мм и принадлежал 199 и 2015 году. В результате снегопада высота снега здесь достигла 24 см. Температура воздуха в течение суток удерживалась на уровне -5 градусов.



Днем 19 декабря регион оказался в зоне холодного фронта, температура воздуха начала быстро понижаться. За сутки здесь похолодает более чем на 10 градусов. 20 декабря морозы на северо-западе Казахстана усилятся до -17..-20 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



