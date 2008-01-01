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Чукотка во власти ветренной стихии

ИА "Метеоновости" / 12:21 Суббота, 19 декабря



Чукотский полуостров не отличается стабильной погодой. Циклонические вихри - частые гости на Чукотке. Не стал исключением и минувший день, 18 декабря. Полуостров остался в тыловой, холодной части антициклона. Температура воздуха заметно понизилась, но пока на 1-4 градуса превышает привычные показатели. Прошел снег, при порывистом ветре поднимались метели. Ветер в порывах усиливался до штормовых значений, 25-30м/с.



В выходные дни атмосферное давление на Чукотке станет расти. При облачной с прояснениями погоде пройдет небольшой снег, при порывистом ветре разыграются метели. Порывы ветра на побережье достигнут 15-20 м/с. Морозная погода сохраняется: -17..-22 градуса, местами -7..-12. В континентальных районах -27..-32, местами до -42. На западе при прояснении до -47 градусов. Температура воздуха остается выше привычных значений на 2-4, а в континентальных районах и на севере на 6-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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