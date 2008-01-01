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Заморские курорты манят солнцем, теплом и морем
ИА "Метеоновости" / 13:33 Суббота, 19 декабря
Приближается Новый Год, а вместе с ним и новогодние каникулы. На эти дни у каждого есть свои планы: кто-то отправится за город, иной останется дома, но есть и те, кто задумался о путешествии в дальние страны.
В декабре на Мальдивах разгар туристического сезона. Солнечно, без осадков и море спокойное. По ночам в основном 22..24 градуса, днем воздух разогревается до 27..30 градусов.
Неплохо будет провести новогодние каникулы в Египте. По сравнению с январем и февралем, декабрь самое благоприятное время для отдыха. Погода в этом месяце отличается стабильностью, средняя температура днем составляет 25 градусов, уже нет холодных ветров, да и море теплое, 22-24 градуса.
В зимнее время всем не хватает тепла и солнца и самый лучший вариант - отправиться в Мексику. Здесь царство лета, в курортных и прибрежных районах температура воздуха составляет 28..32 градуса, и без осадков (декабрь считается одним из самых сухих месяцев года). / meteonovosti.ru /
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