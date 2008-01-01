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Новости погоды


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В Якутии обновился абсолютный максимум температуры


ИА "Метеоновости" / 13:34 Суббота, 19 декабря

  Традиционно холодный регион в это время года и никто с этим не поспорит, является Якутия. А вот минувший день внес свои коррективы в инструментальные наблюдения за погодой в поселке Чокурдах, который расположен на левом берегу Индигрки , впадающей в Восточно-Сибирское море.

18 декабря среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму более, чем на 10 градусов. В поселке был зафиксирован новый абсолютный максимум температуры для этого дня -12.6, предыдущий -13.7 градуса продержался с 1962 года.

В предстоящие сутки, Чокурдах будет находиться на юго-восточной периферии арктического антициклона. При переменной облачности местами покружит небольшой снег, а рекордное тепло покинет поселок. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Алис-Спрингс		 -50
Усть-Нера

некомфортное место: Воркута
комфортное место: Ла-Риоха

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