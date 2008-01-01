

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Туман и морось ворвались на запад России

ИА "Метеоновости" / 15:31 Суббота, 19 декабря



В полдень 19 декабря западный области России, Псковская и Новгородская, оказались в теплом секторе североатлантического циклона. Начали образовываться туманы, местами с моросью. В Великом Новгороде видимость при тумане и осадках уменьшалась до 500 метров. Температура воздуха повсюду была положительной.



К 15 часам теплый воздух проник в Смоленскую и Тверскую области. И здесь туманы усилились, при положительной температуре воздуха местами еще наблюдался мокрый снег. Но он не увеличит высоту снега, которого нет в Псковской области, а в Новгородской сохранился лишь местами. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



