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Новости погоды
Туман и морось ворвались на запад России
ИА "Метеоновости" / 15:31 Суббота, 19 декабря
В полдень 19 декабря западный области России, Псковская и Новгородская, оказались в теплом секторе североатлантического циклона. Начали образовываться туманы, местами с моросью. В Великом Новгороде видимость при тумане и осадках уменьшалась до 500 метров. Температура воздуха повсюду была положительной.
К 15 часам теплый воздух проник в Смоленскую и Тверскую области. И здесь туманы усилились, при положительной температуре воздуха местами еще наблюдался мокрый снег. Но он не увеличит высоту снега, которого нет в Псковской области, а в Новгородской сохранился лишь местами. / meteonovosti.ru /
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