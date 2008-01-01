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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Воскресенье, 20 декабря



Предстоящим днём погода в Московском регионе, несмотря на повышающееся атмосферное давление, в большей степени будет формироваться под влиянием близости ложбины циклона. Существенных осадков не предвидится, но слабый снежок всё же местами будет появляться.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 20 декабря сохранится облачная погода с максимальной температурой воздуха в столице -3..-1 градус, по области -5..0. Ветер южного направления умеренный 3-8 м/с.



Среднесуточная температура воздуха на 3-4 градуса превысит климатическую норму. Атмосферное давление повышенное, 760 мм рт. ст.. Влажность воздуха высокая, а содержание кислорода невелико.



Такие условия неблагоприятны для большинства людей, особенно метеозависимых. В группе риска люди с хроническими болезнями бронхов и легких, суставов и позвоночника. Влажно-прохладные условия также повышают вероятность роста острых простудных и респираторных заболеваний.



Рекомендуется отнестись внимательнее к самочувствию, при первых симптомах недомогания следует принимать назначенные врачом лекарства, избегать переохлаждения.



Геомагнитный фон 20 декабря прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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