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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 20 декабря
После кратковременной оттепели, нагрянувшей на московскую землю, снова возвращается зима. Сегодня при облачной погоде местами покружит небольшой снег и ударит морозец, после ночных -3..-5, днем в Москве около -2 градусов мороза.
Зима еще только пробует свои силы и о рекордных значениях не задумывается. А ведь в позапрошлом веке, в 1891 году в столице в ранние утренние часы ударили настоящие сибирские морозы -33.4 градуса и с тех пор холоднее в этот день не было ни разу. А пять лет назад, в 2015 году 20 декабря столбик термометра поднялся до отметки +5.0 градусов, что и стало максимумом этих суток.
В прошлом, 2019 году, в этот день было тепло: ночью слегка подморозила до -1 градуса, днем воздух прогрелся до +2.9 градуса и без существенных осадков. / meteonovosti.ru /
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