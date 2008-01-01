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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 20 декабря



После кратковременной оттепели, нагрянувшей на московскую землю, снова возвращается зима. Сегодня при облачной погоде местами покружит небольшой снег и ударит морозец, после ночных -3..-5, днем в Москве около -2 градусов мороза.



Зима еще только пробует свои силы и о рекордных значениях не задумывается. А ведь в позапрошлом веке, в 1891 году в столице в ранние утренние часы ударили настоящие сибирские морозы -33.4 градуса и с тех пор холоднее в этот день не было ни разу. А пять лет назад, в 2015 году 20 декабря столбик термометра поднялся до отметки +5.0 градусов, что и стало максимумом этих суток.



В прошлом, 2019 году, в этот день было тепло: ночью слегка подморозила до -1 градуса, днем воздух прогрелся до +2.9 градуса и без существенных осадков. / meteonovosti.ru /



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