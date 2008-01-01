Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
20 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 20 декабря

  После кратковременной оттепели, нагрянувшей на московскую землю, снова возвращается зима. Сегодня при облачной погоде местами покружит небольшой снег и ударит морозец, после ночных -3..-5, днем в Москве около -2 градусов мороза.

Зима еще только пробует свои силы и о рекордных значениях не задумывается. А ведь в позапрошлом веке, в 1891 году в столице в ранние утренние часы ударили настоящие сибирские морозы -33.4 градуса и с тех пор холоднее в этот день не было ни разу. А пять лет назад, в 2015 году 20 декабря столбик термометра поднялся до отметки +5.0 градусов, что и стало максимумом этих суток.

В прошлом, 2019 году, в этот день было тепло: ночью слегка подморозила до -1 градуса, днем воздух прогрелся до +2.9 градуса и без существенных осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Пн.
21 дек.
+1
Вт.
22 дек.
0
Ср.
23 дек.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Каннанур		 -49
Верхоянск

некомфортное место: Хоруг
комфортное место: Ла-Риоха

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100