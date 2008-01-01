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Новости погоды


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В центральных областях России утро было туманно


ИА "Метеоновости" / 11:32 Воскресенье, 20 декабря

  Влиятельный и устойчивый антициклон медленно дрейфует по умеренным широтам России, отклоняясь своим центром то восточнее, то западнее относительно 50o в.д. В воскресный день, 20 декабря, центральной своей частью он накрыл Самарскую область, а влияние его отрога сказывается аж на южных странах Европы. В центральных областях России он заявил о себе предрассветными туманами. В Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской областях видимость в предрассветные утренние часы ухудшалась до 500 м.

С началом новой рабочей недели область высокого давления сохранит свое господство в центральных округах: при переменной облачности осадки в виде слабого снега еще возможны в утренние часы, а температура воздуха возьмет курс на понижение, хотя по-прежнему ее среднесуточные показатели будут опережать многолетнюю норму на 2-4 градуса. Но при этом начнет крепчать ветер и в порывах ко вторнику, 23 декабря, он будет достигать 5-8 м/с, а значит, и туманы отойдут на восток. Очередные снегопады с волной тепла подойдут в регион к четвергу, спеша по надежнее укрыть их снежным одеялом и создать новогоднее настроение. / meteonovosti.ru /
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