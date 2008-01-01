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Высота снежного покрова в Коми весьма неоднородна

ИА "Метеоновости" / 12:22 Воскресенье, 20 декабря



В регионах России, расположенные вблизи арктического побережья в зимний период атлантические циклоны ведут себя по-хозяйски, не оставляя их без присмотра. Вот и в субботний день 19 декабря здесь снова пировала непогода. В Воркуту атмосферный фронт, с порывистым ветром до 15-20м/с, ворвался снегопадами, количество выпавших осадков здесь достигло 25 мм, что увеличило снежный покров за сутки сразу на 15 см (от 31 до 46 см). А вот в Малых Кармакулах, на архипелаге Новая Земля, несмотря на самые сильные бушующие в республике Коми ветра, снежный покров до сих пор не сформировался, ведь температуры воздуха в нынешнем декабре практически весь месяц опережают климатические значения в среднем на 7-9 единиц, и весь выпавший запас осадков, который несмотря ни на что уже выше 70% от нормы, беспощадно таял.



С началом новой недели эстафету погоды в республике Коми в след уходящему на восток циклону примет арктический антициклон. Температурный фон начнет заметно понижаться, на востоке в континентальных районах температура воздуха будет отставать от нормы на 8-12 градусов , а к середине недели морозы завладеют уже всей территорией республики, и даже Малые Кармакулы Новой Земли, наконец-то почувствуют зимний холод: здесь температура воздух войдет в нормальные градации с привычными значениями -15..-10 градусов. Но, к сожалению, и осадков на неделе не предвидется, а значит, велика вероятность того, что Новый год придется архипелагу встречать без снега. / meteonovosti.ru /



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