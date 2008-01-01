Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
20 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На южном Урале мороз окреп до -30 градусов


ИА "Метеоновости" / 13:05 Воскресенье, 20 декабря

  Влиятельный сибирский антициклон постепенно покидает умеренные широты, смещаясь своим центром к Казахстану. Но все же напоследок он решил оставить о себе память 30-градусными морозами на Урале. И если в северной части Свердловской области температура воздуха в минувший сутки, 19 декабря соответствовала норме, то в более южных областях ее показатели оказались в прямой зависимости от сформировавшегося над регионом очага холода. В населенных пунктах Висим, Шамары, Красноуфимск температура в ночные часы понизилась до -30 градусов, а в Бисерть и Михайловске подморозило до -33 градусов.

С началом новой рабочей недели волна теплого атлантического воздуха с северо-запада постепенно полностью накроет весь регион, температурный фон пойдет в рост, и к среде, 23 декабря уже превысит норму на 8-10 градусов. Атмосферное давление, напротив, начнет понижаться, на границе двух воздушных масс ветер усилится до 10-15 м/, снежные метели наконец-то получат шанс повысить месячный уровень осадков, и приблизится к многолетней норме, которая на сегодня почти по всей области не превышает 2-5%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Пн.
21 дек.
+1
Вт.
22 дек.
0
Ср.
23 дек.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Каннанур		 -49
Верхоянск

некомфортное место: Хоруг
комфортное место: Ла-Риоха

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100