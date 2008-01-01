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На южном Урале мороз окреп до -30 градусов

ИА "Метеоновости" / 13:05 Воскресенье, 20 декабря



Влиятельный сибирский антициклон постепенно покидает умеренные широты, смещаясь своим центром к Казахстану. Но все же напоследок он решил оставить о себе память 30-градусными морозами на Урале. И если в северной части Свердловской области температура воздуха в минувший сутки, 19 декабря соответствовала норме, то в более южных областях ее показатели оказались в прямой зависимости от сформировавшегося над регионом очага холода. В населенных пунктах Висим, Шамары, Красноуфимск температура в ночные часы понизилась до -30 градусов, а в Бисерть и Михайловске подморозило до -33 градусов.



С началом новой рабочей недели волна теплого атлантического воздуха с северо-запада постепенно полностью накроет весь регион, температурный фон пойдет в рост, и к среде, 23 декабря уже превысит норму на 8-10 градусов. Атмосферное давление, напротив, начнет понижаться, на границе двух воздушных масс ветер усилится до 10-15 м/, снежные метели наконец-то получат шанс повысить месячный уровень осадков, и приблизится к многолетней норме, которая на сегодня почти по всей области не превышает 2-5%. / meteonovosti.ru /



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