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Тропический шторм в Тихом океане получил имя KROVANH
ИА "Метеоновости" / 13:36 Воскресенье, 20 декабря
Сформировавшаяся 18 декабря в северо-западной части Тихого океана тропическая депрессия в воскресенье, 20 декабря, в 12 часов 45 минут по московскому времени достигла стадии тропического шторма, получившего имя KROVANH.
Давление в центре тропического шторма на сегодня составляет 1000 гПа, траектория его пути направлена к южной оконечности полуострова Корея, скорость ветра достигает 18 м/с в порывах 25 м/с.
Максимума своего развития KROVANH достигнет 21 декабря, с минимальным давлением в центре 998 гПа, со скоростью ветра 20 м/с, в порывах до 30 м/с. 22 декабря он начнет постепенно заполняться и к 23 декабря вновь станет тропической депрессией, не выходя на сушу. Скорость ветра снизится до 15 м/с, давление в центре повысится до 1004 гПа. / meteonovosti.ru /
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