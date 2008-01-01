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Новости погоды


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На черноморском побережье погода сменила нрав


ИА "Метеоновости" / 14:26 Воскресенье, 20 декабря

  На черноморском побережье погода выходных дней поменяла свой благосклонный характер и стала ветреной и сырой. За прошедшие сутки на Сочи выпало уже более 16 мм осадков и это только начало. За воскресный день их количество увеличится еще на 15 мм, а в понедельник, 21 декабря копилка пополнится почти на 20 мм. Во вторник, 22 декабря, дожди не прекратятся и еще добавят плюсом 8 мм влаги. В четверг, 24 декабря, ненастье возьмет небольшую передышку, солнце прорвется сквозь тучи, но затем вновь небеса раскроются и до 28 декабря дожди уже не прекратятся.

Природа словно спешит наверстать упущенные из-за царящего здесь в первые две декады декабря антициклона дни. Ведь многолетняя норма первого месяца зимы составляет около 185 мм осадков, а их за 19 дней в Сочи с трудом набралось лишь 8 мм.

Причиной непогоды станет волновой циклон, образовавшийся вслед уходящему гребню высокого давления. Высотные ветры, сменив направление на северо-запад, принесли с собой похолодание, нарушив тем самым установившийся фон повышенной температуры воздуха у земли.

По прогнозам Краснодарского центра по гидрометеорологии 21 и 22 декабря на Черноморском побережье ожидается облачная погода, местами осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, не исключено налипание мокрого снега, гололед. Ветер северный и северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха ночью -1:4o, днем 2:7o. В Сочи в первые дни рабочей недели температура воздуха в течение суток не превысит значений +6..+9 градусов. / meteonovosti.ru /
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