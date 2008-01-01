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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:10 Понедельник, 21 декабря



Предстоящим днем погоду в столичном регионе будет формировать северо-западная периферия антициклона. Ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+1 градус. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 762 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



В начале недели погода в столице будет облачная и слабо морозная продолжится рост атмосферного давления (выше нормальных значений на 10-13 мм рт ст.), содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме.



Погода не является причиной болезни, большинство людей хорошо адаптированы к погодным условиям места проживания. Даже частые смены погоды воспринимаются ими безболезненно. Если же изменения внешних условий сопровождается ухудшением самочувствия, обострениями имеющихся болезней или психологическими и вегетативными нарушениями - это свидетельствуют о серьезных проблемах, снижении защитных сил и это повод уделить больше внимания своему здоровью. Прежде всего, проконсультироваться с врачом и выполнять его рекомендации, постоянно повышать иммунитет, заниматься посильными видами спорта, больше бывать на свежем воздухе, постараться ограничить негативные и стрессовые влияния. Помнить, что у природы нет плохой погоды, что каждая погода благодать. Еще Гиппократ писал: "Болезни излечивает природа, врач только помогает ей!"



Геомагнитный фон 21 декабря прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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