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Новости погоды


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Впереди самая длинная ночь в году


ИА "Метеоновости" / 08:28 Понедельник, 21 декабря

  По всемирному времени сегодня в 10 часов 02 минуты в Северном полушарии произойдет зимнее солнцестояние. День зимнего солнцестояния является самым коротким днём (с самой длинной ночью) в году в соответствующем полушарии (кроме полюса, где единственная ночь в году длится полгода, и зимнее солнцестояние ≈ середина этой полярной ночи).

В средних широтах в течение астрономической зимы и весны точка, в которой Солнце находится в полдень (точнее, в истинный полдень), ежедневно поднимается всё выше над горизонтом, а в день летнего солнцестояния "останавливается" и изменяет своё движение на обратное. Затем она каждый день опускается всё ниже, и, в конце концов, в момент зимнего солнцестояния, снова "останавливается" и начинает подниматься обратно.

Традиционно момент зимнего солнцестояния принимается за начало астрономической зимы, а момент летнего солнцестояния ≈ за начало астрономического лета.

В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце почти не меняет склонения, его полуденные высоты в небе почти неизменны. Отсюда и происходит само название солнцестояния. / meteonovosti.ru /
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