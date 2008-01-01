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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:34 Понедельник, 21 декабря



Миновали две декады декабря, а значит, они уже стали историей. В столичном регионе температурный фон 5 дней из 20 опережал привычные многолетние значения на 3-5 градуса, в 9 из 20 дней был ниже ее на 2-4 градуса, а в 5 из 20 дней соответствовал норме. Количество осадков выпало лишь 29% от средних значений (15 мм из 52 мм), высота снежного покрова достигла 10 см. Объективно, текущий декабрь не стремится выйти за рамки климатических значений. Дней с экстремумами температуры воздуха превышающих норму, зафиксировано не было и в ближайшие сутки, 21 декабря, также не ожидается, хоть температура и будет выше нормы почти на 7 градусов. А в далеком 1919 году в этот день стояли морозы до -28,4 градусов, и, напротив, в недавнем 2015 году с приходом циклонического тепла воздух прогрелся в Москве до +9,1 градусов.



В прошлом, 2019 году, эти сутки продолжили череду теплых дней: ночью слегка подморозило до -1,0 градуса, днем воздух прогрелся до +2,9 градуса. О снежном покрове оставалось только мечтать. / meteonovosti.ru /



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