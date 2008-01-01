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Новости погоды


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Оттепель в Санкт-Петербурге затянулась


ИА "Метеоновости" / 09:28 Понедельник, 21 декабря

  В середине декабря климатическая зима покинула Северную столицу. Погода стала оттепельной, в прошедшие выходные дни положительная аномалия средней суточной температуры увеличилась до 6-7 градусов. Осадки выпадали моросящим дождем и мокрым снегом. Выпавший в ночь на субботу снег пытался украсить Северную столицу, однако на фоне положительной температуры снежный покров стал "мимолетным видением" и стремительно растаял. В городе сыро и слякотно.

Между тем, стартовала предновогодняя декада, и вопрос - "вернется ли зима в Санкт -Петербург до 31 декабря?" - с каждым днем становится все актуальнее. Ближайшие дни не внушают большого оптимизма - на северо-западе европейской части России сохранится преобладающее влияние теплых атлантических циклонов. До выходных ожидается оттепельная погода с частыми осадками (мокрый снег, слабый дождь, морось). Температура около нуля, на дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /
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