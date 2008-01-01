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Новости погоды


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Снег побелил улицы Краснодара


ИА "Метеоновости" / 10:33 Понедельник, 21 декабря

  В зоне действия атмосферных фронтов североатлантического циклона оказался Краснодарский край. 20 декабря температура воздуха понизилась, в ночные часы подмораживало до -7 градусов - что случается довольно редко. Но сюрпризом для жителей Краснодарского края стал сильный снегопад. В общей сложности, выпало до 35 мм влаги. В Адыгее чуть меньше, до 22 мм осадков в виде снега. Мокрый снег налипал на провода и ветви деревьев, диаметр отложений достигал 80 мм, поступают сведения об обрывах ЛЭП. Пришедшую зиму в Краснодаре называют сказочной. Снег действительно украсил город к предстоящим праздникам, но возникли проблемы с уборкой. Ведь высота сугробов достигает 20 см. Да и на дорогах ситуация непростая. В горах Сочи лавиноопасно. До 23 декабря возможно закрытие мостов и тоннелей, а также некоторых участков дорог из-за схода лавин.

В ближайшие дни в Краснодарском крае пройдут небольшие осадки, будет дуть порывистый ветер, температура воздуха около нуля градусов, на Черноморском побережье теплее, +3..+8, ночью -1..+4. / meteonovosti.ru /
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