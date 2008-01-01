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Новости погоды


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На неделе в Москве и морозец и снег


ИА "Метеоновости" / 11:29 Понедельник, 21 декабря

  В центре России сохраняется противостояние теплой Атлантики и морозной Сибири. В начале недели станет усиливаться влияние гребня антициклона с центром над северо-западом Казахстана, а к выходным о себе заявит атлантический циклон.

В первой половине недели существенных осадков не ожидается, после воскресной оттепели станет подмораживать, на дорогах будет скользко.

Во вторник в течение суток в Москве -3..-5 градусов, по области до -8. В среду и четверг ночи станут еще более холодными, в среду в Москве -6..-8 градусов, в четверг подморозит до -8..-10 градусов. Днем в городе -2..-5 градусов, по области до -7. Средняя суточная температура воздуха понизится до -5..-6 градусов.

В четверг начнет подсыпать снег, который усилится к концу недели. За 3 суток, пока атлантический циклон будет кружить над Центральным федеральным округом, в Москве в виде снега выпадет 10-15 мм осадков. И температура воздуха станет повышаться, ночью -3..-8, днем в пятницу -2..-7, в субботу -1..-6.

Выпавший на неделе снег сохранится, к Новому году высота снежного покрова повсюду приблизится к климатической норме, 12-17 см. / meteonovosti.ru /
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