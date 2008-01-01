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Новости погоды


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В Республике Коми морозы крепчают


ИА "Метеоновости" / 12:51 Понедельник, 21 декабря

  В ближайшие дни погода в Коми станет меняться. Началась неделя с очень теплой погоды - благодаря стараниям циклонических вихрей с Атлантики. Сегодня, 21 декабря, и завтра, 22 декабря, температура воздуха на юге еще довольно высока, днем 0..-5 градусов, ночью -2..-7. На северо-востоке морозы крепкие, ночью до -33 градусов, днем -25..-30. И лишь на крайнем северо-востоке температура воздухе в пределах нормы. На остальной территории положительная аномалия температуры достигает 6 градусов. Резкое похолодание ожидается 23 декабря. На Коми станет распространяться холодный арктический воздух. И температура станет заметно ниже привычных показателей. Днем в центральных и южных районах термометры покажут -6..-11 градусов, местами до -16..-21. На крайнем северо-востоке территории в течение суток -27..-32 градуса, местами до -35..-40. Следует отметить, что с начала зимы впервые на эту территорию пришли столь суровые морозы, ранее температура ниже -30 не понижалась. / meteonovosti.ru /
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