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Новости погоды


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Сугробы на Дальнем Востоке всё выше


ИА "Метеоновости" / 13:15 Понедельник, 21 декабря

  В тыловой, холодной части циклона, кружащего над акваторией Берингова моря, оказались Магаданская область, Чукотка и Камчатка. Снова не обошлось без снегопадов и метелей. 20 и ночью 21 декабря в Магаданской области выпал сильный снег, количество выпавших осадков достигло 20 мм в пересчете на воду, при порывистом ветре разыгралась метель, ветер в порывах усиливался до 24 м/с. Обычно, после столь обильного снегопада снеговые горы вырастают на 19-21 см, а метель способна намести еще более высокие сугробы. Да и в Магаданской области сугробы уже превышают 1 метр. Лишь на побережье снега меньше. Высокие сугробы на Чукотке и на Камчатке. Здесь за минувшие сутки снега прибавилось немного, зато метели постарались на славу. Ветер в порывах достигал 21-22 м/с. А высота снежного покрова в отдельных районах заметно увеличилась. / meteonovosti.ru /
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