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Новости погоды


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Рекордные морозы в Оренбургской области


ИА "Метеоновости" / 13:54 Понедельник, 21 декабря

  Сибирский антициклон продолжает "морозить" Приволжский федеральный округ. Температура воздуха здесь 20 декабря была ниже климатической нормы на 9-13 градусов. До рекордной отметки, -28,1 градуса, остыл воздух в Домбаровском. Предыдущий рекорд, -28 градусов, остался в 1972 году. 22 декабря морозная погода в регионе сохранится. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -22..-27 градусов, местами до -33, днем -11..-16, местами до -6. На дорогах местами гололедица. 23 и 24 декабря морозы немного ослабеют, ночью -21..-26, днем -8..-13 градусов. Местами пройдет небольшой снег. / meteonovosti.ru /
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