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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:07 Вторник, 22 декабря



Северо-западная периферия антициклона удержит в Москве и в Подмосковье облачную и преимущественно сухую погоду. Без того короткий день, окажется серым. Максимальная температура в Москве -3..-1, по области до -7 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



В столице и области немного похолодает. При высокой влажности воздуха содержание кислорода ниже привычных значений. Погода неблагоприятна не только для категории метеозависимых и ослабленных болезнями, но и для здоровых людей. Многие в таких условиях жалуются на сонливость, ухудшение настроения и снижение работоспособности. Неважно чувствуют себя люди с патологиями бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. Также увеличивается число простудных заболеваний. Специалисты рекомендуют в холодный период года больше времени уделять любимым делам, не забывать о приятных мелочах. Это может быть интересная книга или чашечка ароматного чая или кофе. В случае недомогания следует принимать назначенные врачом лекарства, избегать переохлаждения. / meteonovosti.ru /



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