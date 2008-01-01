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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:54 Вторник, 22 декабря



В столичном регионе сохраняется слабо морозная погода. Температура воздуха выше привычных значений на 3-4 градуса. Количество осадков гораздо ниже нормы, выпало лишь 16 мм из 52 мм, что составляет 30%. Высота снежного покрова ниже нормы. Согласно многолетним наблюдениям, средняя высота снега 22 декабря составляет 15 см. Максимальное количество осадков, 13,6 мм, выпало в 1971 году. Ночью это был снег, днем снег и мокрый снег. Бывало, что температура воздуха превышала привычные показатели на 10 и более градусов. Так, в 2015 году на улице было +8. Этот рекорд пока не перекрыт. Рекорд холода неизменен уже более ста лет. В утренние часы 22 декабря 1919 года мороз усилился до -36,3 градуса.



В прошлом, 2019 году, теплая погода сохранялась. Ночью было +1,8 градуса, днем +3. Такая температура выше нормы на 9,2 градуса. Осадков в тот день не наблюдалось, а от выпавшего в начале месяца снеге не осталось и следа. / meteonovosti.ru /



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