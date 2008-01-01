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Новости погоды


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Затяжная оттепель в Москве уменьшила высоту снега


ИА "Метеоновости" / 09:43 Вторник, 22 декабря

  20 декабря теплый воздух проник в столичный регион, началась оттепель, которая продлилась около 40 часов. 21 декабря средняя за сутки температура превышала норму почти на 8 градусов. Тепло, туман и морось существенно понизили высоту снежного покрова. К утру 22 декабря на ВДНХ и ТСХА осталось только 6см, на Балчуге 5 см, в Тушине 9 см, в МГУ 11 см снега.

На территории Новой Москвы высота снега колеблется от 7 до 13 см. В Подмосковье, на востоке, высота снега 4 см, на западе 11 см. В период с 24 до 26 декабря атлантический циклон существенно прибавит снега. / meteonovosti.ru /
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