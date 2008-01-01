Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
22 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода прошедших дней декабря в России


ИА "Метеоновости" / 09:44 Вторник, 22 декабря

  Миновала большая часть завершающего год месяц и на территории России в одних районах он отличился стабильностью погоды, а в других резкими ее колебаниями. На европейской части России температура прошедших дней декабря имела не классическое распределение. На всей территории Северо-Западного федерального округа, а также в северных и западных областях Центрального округа температура превысила норму на 2-6, а на арктическом побережье на 7-8 градусов. И это наибольшая по величине положительная аномалия температуры в России. В то же время в южных и восточных центральных областях, в Поволжье и на Кубани декабрьские дни оказались на 1-4 градуса холоднее обычных для этой поры.

За Уралом теплее, чем положено по климатической норме, было на всей территории Сибири, на юге Дальнего Востока, в Магаданской области и на Чукотке. В этих районах средняя за 21 день декабря температура была выше нормы на 1-6 градусов. И лишь жителей большинства районов Якутии (за исключением южных) погода испытывала сильными морозами.

Но были в России места, где погода развивалась по сценарию близкому к средним многолетним значениям. Это Крым, Черноморское побережье Краснодарского края, Приморье и Камчатка.

Выше приведены средние показатели температуры по отношению к норме. Но если рассматривать ее абсолютные значения, то здесь правила не нарушены. Полюсом холода остается Якутия. В Оймяконе в отдельные ночи морозы усиливались до -56 градусов, а в Сочи в середине месяца воздух прогревался до температуры +21 градус. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-2
Вт.
22 дек.
+1
Ср.
23 дек.
-5
Чт.
24 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Каннанур		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барасат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100