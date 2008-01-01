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Погода прошедших дней декабря в России

ИА "Метеоновости" / 09:44 Вторник, 22 декабря



Миновала большая часть завершающего год месяц и на территории России в одних районах он отличился стабильностью погоды, а в других резкими ее колебаниями. На европейской части России температура прошедших дней декабря имела не классическое распределение. На всей территории Северо-Западного федерального округа, а также в северных и западных областях Центрального округа температура превысила норму на 2-6, а на арктическом побережье на 7-8 градусов. И это наибольшая по величине положительная аномалия температуры в России. В то же время в южных и восточных центральных областях, в Поволжье и на Кубани декабрьские дни оказались на 1-4 градуса холоднее обычных для этой поры.



За Уралом теплее, чем положено по климатической норме, было на всей территории Сибири, на юге Дальнего Востока, в Магаданской области и на Чукотке. В этих районах средняя за 21 день декабря температура была выше нормы на 1-6 градусов. И лишь жителей большинства районов Якутии (за исключением южных) погода испытывала сильными морозами.



Но были в России места, где погода развивалась по сценарию близкому к средним многолетним значениям. Это Крым, Черноморское побережье Краснодарского края, Приморье и Камчатка.



Выше приведены средние показатели температуры по отношению к норме. Но если рассматривать ее абсолютные значения, то здесь правила не нарушены. Полюсом холода остается Якутия. В Оймяконе в отдельные ночи морозы усиливались до -56 градусов, а в Сочи в середине месяца воздух прогревался до температуры +21 градус. / meteonovosti.ru /



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