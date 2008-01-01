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В Приволжье морозы за -30. Когда потеплеет?

ИА "Метеоновости" / 09:47 Вторник, 22 декабря



В конце минувшей недели отрог сибирского максимума распространился на запад, в центральные и южные районы европейской территории страны. В начале наступившей недели отдельные метеостанции восточных районов Приволжского федерального округа отмечали первый в этом году 30-градусный мороз.



В частности, по-настоящему сибирская стужа ударила на востоке Оренбургской области и на юге Башкирии. Сильным морозам помогала преимущественно малооблачная и тихая погода, способствующая интенсивному выхолаживанию воздуха в ночное время. В ряде районов отрицательная аномалия температуры достигает 10-12 градусов и более.



В связи с аномально холодной погодой в ряде районов объявлено штормовое предупреждение. В конце недели, в связи с выходом на территорию Европейской России активного атлантического циклона, сибирскому максимуму придется потесниться. Вместе с этим сильные морозы в Приволжье пойдут на спад, а запасы снега в предновогодние дни значительно увеличатся. / meteonovosti.ru /



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