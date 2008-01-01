Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
22 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приволжье морозы за -30. Когда потеплеет?


ИА "Метеоновости" / 09:47 Вторник, 22 декабря

  В конце минувшей недели отрог сибирского максимума распространился на запад, в центральные и южные районы европейской территории страны. В начале наступившей недели отдельные метеостанции восточных районов Приволжского федерального округа отмечали первый в этом году 30-градусный мороз.

В частности, по-настоящему сибирская стужа ударила на востоке Оренбургской области и на юге Башкирии. Сильным морозам помогала преимущественно малооблачная и тихая погода, способствующая интенсивному выхолаживанию воздуха в ночное время. В ряде районов отрицательная аномалия температуры достигает 10-12 градусов и более.

В связи с аномально холодной погодой в ряде районов объявлено штормовое предупреждение. В конце недели, в связи с выходом на территорию Европейской России активного атлантического циклона, сибирскому максимуму придется потесниться. Вместе с этим сильные морозы в Приволжье пойдут на спад, а запасы снега в предновогодние дни значительно увеличатся. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-2
Вт.
22 дек.
+1
Ср.
23 дек.
-5
Чт.
24 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Каннанур		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барасат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100