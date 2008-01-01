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Новости погоды


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2020 год в Москве - рекордный по теплу и осадкам


ИА "Метеоновости" / 10:24 Вторник, 22 декабря

  До конца года осталось менее 10 дней, но уже сейчас ясно, что этот год в Москве окажется самым теплым с 1879 года. Даже если декабрь 2020 года завершится с нулевой аномалией температуры, средняя суточная температура воздуха в 2020 году достигнет +7,8.. +7,9 градусов, что на 2,9-3.0 градуса выше нормы. А это рекорд!!

До этого рекордсменом по теплу был 2019 год с годовой аномалией +2,8 градуса.

Но это будет не единственный рекорд. С начала года в Москве выпало 886,7 мм осадков. Это уже чуть больше, чем в рекордно сыром 2016 году с годовой суммой осадков 886, 3 мм. Но впереди еще один значимый снегопад, он и выведет 2020 год в абсолютные рекордсмены! / meteonovosti.ru /
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