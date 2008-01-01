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2020 год в Москве - рекордный по теплу и осадкам

ИА "Метеоновости" / 10:24 Вторник, 22 декабря







До этого рекордсменом по теплу был 2019 год с годовой аномалией +2,8 градуса.



Но это будет не единственный рекорд. С начала года в Москве выпало 886,7 мм осадков. Это уже чуть больше, чем в рекордно сыром 2016 году с годовой суммой осадков 886, 3 мм. Но впереди еще один значимый снегопад, он и выведет 2020 год в абсолютные рекордсмены! / meteonovosti.ru /



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