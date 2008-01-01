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Сибирское тепло сменят сильные морозы

ИА "Метеоновости" / 10:34 Вторник, 22 декабря



Сибирская погода в текущем декабре отличается редкой неустойчивостью. Столбики термометров то устремляются к нулевой отметке (но это в основном на крайнем юге Сибири), то легко преодолевают значения в -30 градусов. Так, в Западной Сибири в течение декабря температура колебалась в ночные часы от -5 до -21 градуса, а днем от -4 до -16. На востоке Сибири амплитуда колебаний была еще больше: в Красноярском крае ночью от -4 до -40 на севере и до -25 на юге территории, днем от 0..-1 до -37 на севере и до -15 в южных районах.



В прошедшие выходные дни на севере Сибири редко похолодало. Температура отстала от нормы на 8-11 градусов. А в ближайшие дни морозы усилятся. Температура понизится на юге Таймыра до -45..-50, в Эвенкии и на севере Туруханского района до -50..-55, на севере центральных районов Красноярского края до -43..-48 градусов.



В то же время в южных районах Сибири в минувшие дни декабря сохранялось аномальное тепло, от Новосибирска до Иркутска температура на 1-6 градусов превышала норму.



Но с каждым днем холод все увереннее будет проникать в южные районы и к концу недели уже вся территория Сибири окажется в холодном воздухе.



Сильные морозы не покинут сибирские просторы до конца месяца, а значит и года. Средняя температура ожидается на 4-8, а в центре Сибири на 8-12 градусов, ниже климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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