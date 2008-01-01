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Новости погоды


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Оймякон удерживает статус Полюса холода


ИА "Метеоновости" / 11:24 Вторник, 22 декабря

  В самой холодной Республике России, Якутии, сохраняется соперничество за право считаться самым холодным местом России, Евразии и всего Северного полушария двух населенных пунктов: Верхоянска и Оймякона. Верхоянск имеет статус города и по праву признан самым холодным городом мира. Еще в январе 1885 года здесь зарегистрирована температура -67.8 градуса. Оймякон статус города не имеет, и в это время метеорологические наблюдения в нем не проводились. Но статус самого холодного места России он постоянно оспаривает с Верхоянском. В феврале 1933 года в Оймяконе была зарегистрирована температура −67,7 градуса, что выше минимальной температуры в Верхоянске на 0,1.

Сторонники Оймякона не сдаются, доказывая свою правоту тем, что абсолютные годовые минимумы в Оймяконе ниже, чем в Верхоянске в среднем на 3,5 градуса. Разрешению этого "конфликта" положило конец Постановление Госстроя России от 24 декабря 2002 года: с 1 января 2003 года: абсолютный минимум температур для Верхоянска и Оймякона принят одинаковым и равным −68 градусов.

Борьба за право первенства остается и по сей день. В текущем декабре температура ниже -50 градусов отмечалась в двух пунктах. В Оймяконе таких дней набралось 11, а в Верхоянске - 10. И все же Оймякон обошел Верхоянск по абсолютным значениям температуры. Декабрьский минимум в Оймяконе составил -55.6, а в Верхоянске -53.3 градуса. / meteonovosti.ru /
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тёплое место: холодное место:
+35
Каннанур		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барасат

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