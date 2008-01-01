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Тридцатиградусные морозы в Казахстане

ИА "Метеоновости" / 13:26 Вторник, 22 декабря



Обширный антициклон, почти месяц удерживающий свое влияние на погоду большинства районов России, не забывает и о наших соседях. Еще более суровый нрав он проявляет в странах Средней Азии, бывших республиках Советского Союза. Аномальные холода охватили всю территорию бывших союзных республик, но центр холода за минувшие дни декабря сформировался на территории вокруг Аральского моря. Здесь температура "отстала" от нормы на 8 градусов.



Самые сильные морозы отмечались в Казахстане, где температура в ночные часы понижалась до -20..-25, а в Жезказганской области и до -29 градусов. В Киргизии столбики термометров достигали -15 градусов, в долинах Туркменистана и Таджикистана -4..-6 градусов.



Но азиатские морозы сдаваться не собираются. И в минувшие сутки ряд городов вновь отметился температурными рекордами. Они отмечены преимущественно на западе Казахстана, в Актюбинской области, соседствующей с Оренбургской областью России.



В селе Карабутак под утро температура преодолела тридцатиградусную отметку, остановившись у значения -31 градус, что стало суточным рекордом (абсолютный рекорд месяца, -42.3, отмечался в 2002 году). Суточные рекорды установлены и в других городах Казахстана, но температура в них была уже выше. / meteonovosti.ru /



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