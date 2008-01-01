Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
23 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:22 Среда, 23 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3, по области -7..-2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Погода в Москве и области умеренно морозная, атмосферное давление будет слабо понижаться, кислородный режим благоприятный. Такие погодные условия для большинства метеозависимых людей являются комфортными и редко вызывают метеообусловленные обострения. Но могут появиться симптомы обострения и ухудшения самочувствия у лиц с воспалительными заболеваниями суставов и органов дыхания, так как влажно-морозная погода часто становиться внешним раздражающим и провоцирующим фактором, кроме того, повышается вероятность роста острых простудных и респираторных болезней. Необходимо поддерживать организм - соблюдать рекомендованные врачом лечебные и профилактические мероприятия, принимать растительные препараты и витаминные комплексы, повышающие иммунитет. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-2
Ср.
23 дек.
-4
Чт.
24 дек.
-5
Пт.
25 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Перт		 -51
Батагай

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Джорхат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100