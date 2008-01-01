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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:22 Среда, 23 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3, по области -7..-2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Погода в Москве и области умеренно морозная, атмосферное давление будет слабо понижаться, кислородный режим благоприятный. Такие погодные условия для большинства метеозависимых людей являются комфортными и редко вызывают метеообусловленные обострения. Но могут появиться симптомы обострения и ухудшения самочувствия у лиц с воспалительными заболеваниями суставов и органов дыхания, так как влажно-морозная погода часто становиться внешним раздражающим и провоцирующим фактором, кроме того, повышается вероятность роста острых простудных и респираторных болезней. Необходимо поддерживать организм - соблюдать рекомендованные врачом лечебные и профилактические мероприятия, принимать растительные препараты и витаминные комплексы, повышающие иммунитет. / meteonovosti.ru /



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