|
|
|
Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 08:46 Среда, 23 декабря
Сегодня в столице сохранится погода с небольшими морозами. Среднесуточная температура воздуха ожидается почти на 2 градуса выше нормы. Самыми суровыми текущие дни были более ста лет тому назад. Так, в 1892 году под утро морозы усилились до -36 градусов, что стало суточным рекордом минимальной температуры. В последние годы декабрьские дни мало напоминают зимний режим. Так это случилось в прошлом 2019 году, максимальная температура повысилась до +6.2 градуса, что стало рекордом суточного максимума, абсолютный максимум декабря отмечался в 2008 году, когда максимальная температура составила +9.6 градуса.
Рекордное количество осадков выпало 23 декабря в 1965 году, 16.7 мм, почти треть месячной нормы. А самые высокие сугробы в это время были в 1919 году - 39 см. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.