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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:46 Среда, 23 декабря



Сегодня в столице сохранится погода с небольшими морозами. Среднесуточная температура воздуха ожидается почти на 2 градуса выше нормы. Самыми суровыми текущие дни были более ста лет тому назад. Так, в 1892 году под утро морозы усилились до -36 градусов, что стало суточным рекордом минимальной температуры. В последние годы декабрьские дни мало напоминают зимний режим. Так это случилось в прошлом 2019 году, максимальная температура повысилась до +6.2 градуса, что стало рекордом суточного максимума, абсолютный максимум декабря отмечался в 2008 году, когда максимальная температура составила +9.6 градуса.



Рекордное количество осадков выпало 23 декабря в 1965 году, 16.7 мм, почти треть месячной нормы. А самые высокие сугробы в это время были в 1919 году - 39 см. / meteonovosti.ru /



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