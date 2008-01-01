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Новости погоды


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Зима не задержится в Крыму


ИА "Метеоновости" / 09:39 Среда, 23 декабря

  Вместе с распространением континентального холода с востока в Крым пришла зима, но - по-южному мягкая. Осадки в начале недели выпадали преимущественно в твердой фазе: снегом, мокрым снегом и снежной крупой, местами на южном берегу полуострова небольшим дождем. В отдельных районах отмечались гололедно-изморозевые явления, туман. Местами полуостров украсил снежный покров, и особенно в этом преуспела Керчь - утром 22 декабря город укрывал 10-сантиметровый слой снега. В Симферополе ночью подмораживало до -5.

Но для долгосрочного закрепления зима выбрала не те широты. Во второй половине недели ей придется покинуть полуостров - теплый фронт активного атлантического циклона принесет дожди, потепление и порывистый юго-западный ветер. Под влиянием совокупности этих факторов снежный покров быстро исчезнет с симпатичного лица Тавриды. К выходным температура днем повысится до +7..+12 градусов. В выходные продолжение дождливой и ветреной погоды обещает волновой циклон с юго-запада. / meteonovosti.ru /
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