

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зима не задержится в Крыму

ИА "Метеоновости" / 09:39 Среда, 23 декабря



Вместе с распространением континентального холода с востока в Крым пришла зима, но - по-южному мягкая. Осадки в начале недели выпадали преимущественно в твердой фазе: снегом, мокрым снегом и снежной крупой, местами на южном берегу полуострова небольшим дождем. В отдельных районах отмечались гололедно-изморозевые явления, туман. Местами полуостров украсил снежный покров, и особенно в этом преуспела Керчь - утром 22 декабря город укрывал 10-сантиметровый слой снега. В Симферополе ночью подмораживало до -5.



Но для долгосрочного закрепления зима выбрала не те широты. Во второй половине недели ей придется покинуть полуостров - теплый фронт активного атлантического циклона принесет дожди, потепление и порывистый юго-западный ветер. Под влиянием совокупности этих факторов снежный покров быстро исчезнет с симпатичного лица Тавриды. К выходным температура днем повысится до +7..+12 градусов. В выходные продолжение дождливой и ветреной погоды обещает волновой циклон с юго-запада. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



