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Новости погоды


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Самый короткий день года одарит Москву солнцем


ИА "Метеоновости" / 10:40 Среда, 23 декабря

  23 декабря продолжительность светового дня в Москве составляет 6 часов 59 минут. С 24 декабря день начнет прибывать. Редко в этот день жители столицы радуются солнцем. Но в этом году погоду гребень антициклона одарит жителей столицы почти ясным небом. К полудню солнце в Москве будет светить в полную силу, продолжительность солнечного сияния составит 3-4 часа, а это почти 20% месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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