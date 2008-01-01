Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
23 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ураганный ветер на Шпицбергене


ИА "Метеоновости" / 11:00 Среда, 23 декабря

  Погода на Шпицбергене в зимний период стабильностью не отличается. Здесь часто бывают снегопады и метели из-за циклонов, пересекающих регион. Снега здесь очень много, за зиму обычно вырастают огромные сугробы. Хотя климат архипелага не столь суров из-за Шпицбергенского течения - ветви Гольфстрима. Однако снегопады и метели - часты гости на островах. В минувший день, 22 декабря, Шпицберген оказался на периферии североатлантического циклона. Влияние на погоду оказывал и обширный арктический антициклон. Осадков в регионе было немного, зато при сильном порывистом ветре поднялись метели. Ветер возник из-за очень большой разницы давления между антициклоном и циклоном. Скорость ветра увеличивалась до 23-28 м/с, а в отдельных районах достигала ураганной силы - 33-38 м/с. В ближайшие дни власть над погодой перейдет к циклону. Пройдут снегопады различной интенсивности, ветер ослабеет, но без метелей не обойдется. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-3
Чт.
24 дек.
-6
Пт.
25 дек.
0
Сб.
26 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мапуту		 -51
Тутончаны

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Читтагонг

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100