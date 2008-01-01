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Новости погоды
Ураганный ветер на Шпицбергене
ИА "Метеоновости" / 11:00 Среда, 23 декабря
Погода на Шпицбергене в зимний период стабильностью не отличается. Здесь часто бывают снегопады и метели из-за циклонов, пересекающих регион. Снега здесь очень много, за зиму обычно вырастают огромные сугробы. Хотя климат архипелага не столь суров из-за Шпицбергенского течения - ветви Гольфстрима. Однако снегопады и метели - часты гости на островах. В минувший день, 22 декабря, Шпицберген оказался на периферии североатлантического циклона. Влияние на погоду оказывал и обширный арктический антициклон. Осадков в регионе было немного, зато при сильном порывистом ветре поднялись метели. Ветер возник из-за очень большой разницы давления между антициклоном и циклоном. Скорость ветра увеличивалась до 23-28 м/с, а в отдельных районах достигала ураганной силы - 33-38 м/с. В ближайшие дни власть над погодой перейдет к циклону. Пройдут снегопады различной интенсивности, ветер ослабеет, но без метелей не обойдется. / meteonovosti.ru /
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