

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ураганный ветер на Шпицбергене

ИА "Метеоновости" / 11:00 Среда, 23 декабря



Погода на Шпицбергене в зимний период стабильностью не отличается. Здесь часто бывают снегопады и метели из-за циклонов, пересекающих регион. Снега здесь очень много, за зиму обычно вырастают огромные сугробы. Хотя климат архипелага не столь суров из-за Шпицбергенского течения - ветви Гольфстрима. Однако снегопады и метели - часты гости на островах. В минувший день, 22 декабря, Шпицберген оказался на периферии североатлантического циклона. Влияние на погоду оказывал и обширный арктический антициклон. Осадков в регионе было немного, зато при сильном порывистом ветре поднялись метели. Ветер возник из-за очень большой разницы давления между антициклоном и циклоном. Скорость ветра увеличивалась до 23-28 м/с, а в отдельных районах достигала ураганной силы - 33-38 м/с. В ближайшие дни власть над погодой перейдет к циклону. Пройдут снегопады различной интенсивности, ветер ослабеет, но без метелей не обойдется. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



